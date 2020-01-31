TOHM sporcularından şehit ailesine vefa - Son Dakika
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TOHM sporcularından şehit ailesine vefa

6 saat önce

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcuları, şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ailesi ile yemekte buluştu.

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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcuları, şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ailesi ile yemekte buluştu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Vatan toprakları için can veren şehitlerimizin anne babalarına borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) spor yaşantılarını sürdüren ve Milli takımlara hizmet veren sporcular Şehit Ailesi ile akşam yemeğinde buluştu.


Erzurum Olimpik Hazırlık Merkezi Biathlon branşı sporcusu Zeynep Elif Durlanık'ın öğrenim gördüğü Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Erzurumlu Şehit Muhammed Ferdi Güntekin adına yaptığı çalışma kapsamında şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin ile ailesi akşam yemeğinde TOHM Sporcuları ile TOHM antrenörlerinin onur konuğu oldu. Şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin de yemeği şereflendirdi.


ŞEHİT ANNE VE BABALARINA BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, şehit ailesi ile TOHM Sporcularının bir araya geldiği akşam yemeğine katıldı. Taşkesenligil, "Nesrin Güntekin annemize böyle bir vatan evladı yetiştirdiği için ne kadar teşekkür etsek kelimelerin anlamsız ve kifayetsiz kalır" diyerek, şehitlik mertebesinin kutsallığından bahsetti.


"Vatanın bir karış toprağı için canını seve seve feda edenlere ve onları yetiştiren anne ve babalara ne yaparsak borcumuzu ödeyemeyeceğimiz" diyen GSİM Müdürü Taşkesenligil, şehit ailesinin akyam yemeğinde sofrayı şereflendirmesinin kendilerini onurlandırdığını söyledi.


Taşkesenligil, TOHM Müdür Vekili İshak Alaserhat'a, Kış sporları branşı koordinatörü Ömer Karslı'ya,Kayak branşı antrenörü Serhat Aktaş'a, Biathlon branşı antrenörü Bayram Ören'e, Diyetisyen Fatma Tanyeli'ne ve Zeynep Elif Durlanık'a programı organize ettikleri için teşekkür etti.


BAYRAĞIMIZI EN YÜKSEKLERDE DALGALANDIRIN


Yemek programında konuşan Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, TOHM'da böyle bir etkinlik düzenleyenlere şükranlarını sunarak bayrak için canını feda eden kardeşini andı. Vatan ve toprak için canını feda edenlerin kutsallığını belirten Güntekin, Olimpik Hazırlık Merkezi sporcularımızın uluslar arası arenada bayrağı dalgalandırmalarından duyduğunu gururu belirtti. Güntekin, " Böylesi anlamlı bir yemeği düzenledikleri için GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil nezdinden TOHM yetkililerine ve sporcularına teşekkür ediyorum" dedi.


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Zeynep Elif Durlanık yaptığı konuşmada şehidimizin annesine "Nesrin anne" diye hitap ederken, Nesrin annenin programa katılımından dolayı çok sevinçli olduğu belitti. Ayrıca programda emeği geçen tüm çalışan Olimpik Hazırlık Merkezi personeli ile sporcu arkadaşlarına teşekkür etti. - ERZURUM

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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