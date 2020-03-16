Tohma Çayı çamur akıyor - Son Dakika

Tohma Çayı çamur akıyor
6 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladıDarende ilçesinden geçen ve Fırat nehrinin bağlantı kollarından olan Tohma Çayının, kış aylarının yoğun kar yağışlı geçmesi ve son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle debisi oldukça yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladı
Darende ilçesinden geçen ve Fırat nehrinin bağlantı kollarından olan Tohma Çayının, kış aylarının yoğun kar yağışlı geçmesi ve son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle debisi oldukça yükseldi. Yükselen debi ile birlikte Tohama çayı çamur akmaya başladı.
Vatandaşlar ise yeterli yağış nedeniyle bu yılki sıcak yaz aylarının kurak geçmeyeceğini belirterek, bol yağışın sevincini yaşadı.
Hacı Devriş Mahallesi Muhtarı Selahattin Akçay, Tohma Çayının debisinin yükselmesiyle ilgili "Karlı yılı varlı yıl derler. İnşallah bu yaz,yağışlar ve su bolluğu tüm çiftçilerimizin ürünlerine bolluk bereket getirecektir" dedi. - MALATYA
Son Dakika Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi