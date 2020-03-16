Tohma Çayı çamur akıyor - Son Dakika
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Tohma Çayı çamur akıyor

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladıDarende ilçesinden geçen ve Fırat nehrinin bağlantı kollarından olan Tohma Çayının, kış aylarının yoğun kar yağışlı geçmesi ve son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle debisi oldukça yükseldi.

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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı, yağan bol yağış ile birlikte çamur akmaya başladı


Darende ilçesinden geçen ve Fırat nehrinin bağlantı kollarından olan Tohma Çayının, kış aylarının yoğun kar yağışlı geçmesi ve son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle debisi oldukça yükseldi. Yükselen debi ile birlikte Tohama çayı çamur akmaya başladı.


Vatandaşlar ise yeterli yağış nedeniyle bu yılki sıcak yaz aylarının kurak geçmeyeceğini belirterek, bol yağışın sevincini yaşadı.


Hacı Devriş Mahallesi Muhtarı Selahattin Akçay, Tohma Çayının debisinin yükselmesiyle ilgili "Karlı yılı varlı yıl derler. İnşallah bu yaz,yağışlar ve su bolluğu tüm çiftçilerimizin ürünlerine bolluk bereket getirecektir" dedi. - MALATYA

Darende, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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