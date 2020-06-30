Tohum eleme tesisi çalışmalara başladı - Son Dakika

Tohum eleme tesisi çalışmalara başladı

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

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Tesis içerisinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton kapasiteyle çiftçilerimize hizmet veriyor.


Beypazarı Belediyesi'nin bu tesisi sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan hububat hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor. - ANKARA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tohum eleme tesisi çalışmalara başladı - Son Dakika

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