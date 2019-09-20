Tohum için film günü

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Tohum İçin Film Günü" etkinliğinde, Fındıktan Sonra ve Tohum isimli filmlerin gösterimleri yapıldı.



Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin Tepebaşı Belediyesi işbirliğinde düzenlediği Tohum İçin Film Günü etkinliği ile iki ayrı filmin gösterimini gerçekleştirdi. Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Yönetmen Ercan Kesal'ın "Fındıktan Sonra" isimli filmi izlendi. 1930'lardan 2000'lere köyün toplumsal yapısında meydana gelen dönüşümü ve tarımsal emeğin değişimini konu alan film izleyicilerden beğeni topladı. Etkinlikte daha sonra Yönetmen Sevinç Baloğlu'nun, "İnsanoğlu ilk buğdayı neden öğüttü?", "İnsanoğlu yerleşik hayata neden ve nasıl geçti?", "Buğday, arpa gibi tohumlar Anadolu'dan Avrupa'ya giderken hangi rotaları izledi?" gibi sorulara cevap arayan "Tohum" isimli belgesel filmi seyredildi.



İzleyicilerin alkışları ile sona eren filmin sonrasında Yönetmen Sevinç Baloğlu ile söyleşi programı katılımcılar ile buluştu. Moderatörlüğünü Senarist Şebnem Vitrinel'in üstlendiği söyleşide Baloğlu, filmin hikayesini izleyiciler ile paylaştı. İlk kez Anadolu'da evcilleştirilip yetiştirilen buğday ve diğer tohumların Avrupa'ya uzanan yolculuğunu, arkeologların, arkeobotanik, etnobotanik uzmanların görüşleriyle anlatan Baloğlu, "Günümüzde arkeolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan birçok şey oldu. Tohumun geçmişini anlatmak da yine kazılardan yani arkeolojiden geçiyordu. İşin hikayesine bakıldığı zaman yurt dışındaki arkeologlar, Avrupa'daki tohumların Anadolu'dan geldiğini söylüyor. Yani bugün İtalya'da yenilen meşhur makarnalar ya da pizzaların, Hollanda'da yenilen pastaların kökeninde, Anadolu'nun buğdayı var. Araştırmalarımız gösteriyor ki Kanada'dan aldığımız mercimeklerin hepsinin tohumu Anadolu'dan. Bizler ise ıslah ede ede ata tohumumuzu kaybetmişiz. Belgesel filmimizde aslında çok değerli toprakların sahibi olduğumuzu işlemeye, bu araştırmaları ele almaya çalıştım. Tohum, bu konuyu alan ilk belgesel film oldu" sözlerini kullandı.



Söyleşi sonunda Tepebaşı Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü İnci Çalışkan, Şebnem Vitrinel ve Sevinç Baloğlu'na çiçek ve plaket takdim etti.



Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Borsası, Can Suyu Yerel Tohum ve Kozkayı Muhtarlığı ile ortaklaşa düzenlediği 4. Tohum & Fide Şenliği ise 22 Eylül Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında Kozkayı Mahallesi'nde düzenlenecek. - ESKİŞEHİR