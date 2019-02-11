Tohum Otizm Vakfı, "Eğitime Uzanan Yol" Projesi Kapsamında Bursa'da

TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulanmakta olan "Eğitime Uzanan Yol Projesi" kapsamında, 11 – 15 Şubat tarihleri arasında Bursa'da eğitimler verilecek.

TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan"Eğitime Uzanan Yol" Projesi, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülmektedir. Proje ile otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlenmekte, bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilmektedir. Proje kapsamında 20 ilde toplam 60 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Tohum Otizm Vakfı Bursa'da eğitim atölyeleri düzenleyecek.

Tohum Otizm Vakfı, "Eğitime Uzanan Yol Projesi" kapsamında, Ramada Hotel & Suites'de 11 – 12– 13 – 14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek öğretmen seminerleri, 15 Şubat'ta düzenlenecek aile ve farkındalık semineri ile Bursalılarla buluşarak otizm konusunda eğitimler verecektir.

Bursalılarla buluşacak olmaktan büyük heyecan duyduklarının altını çizen ve proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini ve Mayıs ayı itibariyle 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının MEB standartlarına uygun şekilde eğitim materyallerinin dağıtıldığını, Haziran 2019 'a kadar 20 ilde 60 özel eğitim sınıfının MEB standartlarına uygun şekilde eğitim materyallerinin dağıtılacağını belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer "Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak.

Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 20 ilden seçilen 60 formatör, 1.800 öğretmen ve 2.000 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenmektedir.

Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 60 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak." şeklinde konuştu.