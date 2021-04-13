'Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar üreticilerle buluştu - Son Dakika

Ekolojik tarımın yaygınlaşması ve tohumun korunup, gelecek kuşaklara aktarılması için bu yıl 6.sı düzenlenen Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Eskişehir'in tohumları büyük ilgi gördü. Konak Kapalı Pazarı'nda gerçekleşen şenlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen 6 bin paket tohum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle buluştu.

Nilüfer 6. Tohum Takas Şenliği'nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinliğe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek "Böylelikle, sürdürülebilir bir yaşam için büyük katkı sağlayan buluşmamız, yaygınlaşıyor, farkındalık, kentin hatta ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. Bu buluşmada, çok fazla emek, alın teri ve en önemlisi yerele, sürdürülebilir tarıma yönelik büyük sevgiyle gerçekleştirilen örnek bir iş birliği var. Aslında bugün burada, geleceğe olan borcumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş oluyoruz. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak kent bostanlarımızda ürettiğimiz 35 farklı tohumu üreticilerle takas ederek geleceğimize yatırım yapıyoruz. Ata tohumlarına sahip çıkan yerel yönetimlerle iş birliğimizi güçlendirecek, sağlıklı gıdayı yaşatacağız." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de desteği dolayısıyla teşekkür eden Erdem, Eskişehir'in bu konudaki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Kırsal Kalkınma Projelerinin yanı sıra yerli tohum üretimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Park ve Bahçeler yetkilileri ise "Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 5 yıl önce başladığımız tohum üretme çalışmalarımız çerçevesinde kendi seralarımız içerisine kurduğumuz Tohum Üretim Merkezimizde her yıl yüzbinlerce tohum üretiyor ve başta Eskişehir olmak üzere ülkemizin dört bir yanında üreticilerle paylaşıyoruz. Aldığımız güzel dönüşlerin yanı sıra ata tohumlarımıza sahip çıktığımız için gururluyuz. Başta şenliğe katılarak standımıza büyük ilgi gösteren yurttaşlarımız olmak üzere Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir şenliğe bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde görüş bildirdiler.