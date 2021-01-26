Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden " Çiftçiye ucuz girdi sağlansın" çağrısı - Son Dakika

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden " Çiftçiye ucuz girdi sağlansın" çağrısı

26.01.2021 16:07
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, son dönemde artan girdi fiyatlarının üreticiyi ve tüm toplumu etkilediğini belirterek, gıda enflasyonuyla mücadelenin yolunun çiftçiye ucuz girdi sağlamaktan geçtiğini bildirdi.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, son dönemde artan girdi fiyatlarının üreticiyi ve tüm toplumu etkilediğini belirterek, gıda enflasyonuyla mücadelenin yolunun çiftçiye ucuz girdi sağlamaktan geçtiğini bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektörünün Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Tarım sektörünün toplum için önemine değinen Güler, salgın nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gıdada da yaşanan fiyat dalgalanmalarından bahsetti.

Güler, gıdaya ulaşanın öneminin artmasıyla tarımsal girdi fiyatlarında son bir yılda yaşanan artışların tekrar gündeme geldiğinin altını çizerek, "Türkiye'de gübre başta olmak tarımsal girdi fiyatları; kur etkisiyle yaşanan yükseliş sonrası kurdaki geri çekilmeye paralel oranda gerilemiyor. Fiyatlar genelde zamlandığıyla kalıyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan girdi fiyatlarının üreticiyi çok zor durumda bıraktığını aktaran Güler, hem tarımsal maliyetlerin hem de gıda fiyatlarındaki spekülatif artışların toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Tarımsal üretime ilişkin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirliğin sağlanması için tarım sektörünün daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Güler, "Mazot, gübre, ilaç ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin girdi maliyetlerindeki artışlar denetlenmeli. Ayrıca tarımsal sulamada kullanılan elektrik sübvanse edilmeli, dağıtım şirketlerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır." açıklamasında bulundu.

"En çok kullanılan gübrelerde son bir yıldaki fiyat artışı yüzde 53-87 aralığında"

Güler, Türkiye'de kullanılan gübrelerin 3'te birinin, gübre ham maddelerinin ise yüzde 95'inin ithal edildiğini belirterek, 2019'da ülke genelinde kullanılan gübre miktarının 6,08 milyon ton olduğu bilgisini verdi.

Son bir yılda ÜRE gübresinde yüzde 82, sülfat fiyatlarında yüzde 74, DAP gübresinde yüzde 87, taban gübrelerinde ise yüzde 53-55 aralığında fiyat artışı yaşandığını kaydeden Güler, "Çiftçinin en çok kullandığı 5 gübre çeşidinde son 1 yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında. Gübre fiyatları durdurulamıyor, bu iş böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

Güler, çok yüksek bölümün ithal olan tarımsal ilaç kullanımının da son 3 yılda 21 bin ton arttığını belirterek, kayıt dışı kullanımın da çok fazla olduğunu anlattı.

"Piyasa daha etkin denetlenmeli, düşük enflasyon için ucuz girdi sağlanmalı"

Hacı Ömer Güler, piyasanın daha etkin denetlenmemesi halinde tarımsal üretimin düşeceğini ve gıdaya ulaşmanın daha da zorlaşacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de tarımsal üretimde maliyeti düşürmek için zirai ilaç, tohum, fide, yem, tarımsal alet ve ekipmanlar ile gübre gibi önemli girdilerin fiyatlarını daha yakından izlenmeli fiyat artışlarında spekülasyonlara müsaade edilmeden gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Gıda enflasyonuyla mücadele konusundaki çözüm önerileri, yıllardır neredeyse tüm sektör paydaşları tarafından ortak akıl çerçevesinde dile getiriliyor. Gıda enflasyonuyla en iyi mücadele; çiftçimize ucuz girdi sağlayarak, üretim planlamasıyla daha fazla üretmesi, verimliliğin artırılması, pazarlama zincirindeki aksayan yönlerin yeniden düzenlenmesi ve fazla ürettiğimiz ürünler için yeni yurt dışı pazarlar bulunmasıyla yapılabilir."

Ömer Güler, Türkiye, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden ' Çiftçiye ucuz girdi sağlansın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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