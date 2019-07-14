Son Dakika Haberleri: Tohumculuk sektörü hedef büyüttü
Son Dakika Ekonomi Haber

Tohumculuk sektörü hedef büyüttü

5 saat önce

TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz, "Geçen yıl, 2023 hedefimiz olan 1 milyon ton tohum üretimini tutturarak 1 milyon 59 bin 316 ton sertifikalı üretimi yakaladık.

Tohumculuk sektörü hedef büyüttü, System.String[]
TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz, "Geçen yıl, 2023 hedefimiz olan 1 milyon ton tohum üretimini tutturarak 1 milyon 59 bin 316 ton sertifikalı üretimi yakaladık." dedi.
Ahmet Yılmaz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Adrenalin tutkunu, cipiyle 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti Endonezya 7,3 büyüklüğünde depremle sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:55:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tohumculuk sektörü hedef büyüttü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]