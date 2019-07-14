Tohumculuk sektörü hedef büyüttü
5 saat önce
TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz, "Geçen yıl, 2023 hedefimiz olan 1 milyon ton tohum üretimini tutturarak 1 milyon 59 bin 316 ton sertifikalı üretimi yakaladık.
TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz
, "Geçen yıl, 2023 hedefimiz olan 1 milyon ton tohum üretimini tutturarak 1 milyon 59 bin 316 ton sertifikalı üretimi yakaladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:12
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