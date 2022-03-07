Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması - Son Dakika
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Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması

07.03.2022 13:54

Tohumlar dronela gübrelendi.

Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu Çiftliği'nde 3 hafta önce gerçekleştirilen dron ile yabancı ot ilacı uygulamasının ardından aynı arazide bu kez de dron ile katı gübre uygulaması gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ana ürün olarak buğday ekilmiş olan 1084 dekarlık Aksu Çiftliği'nde 3 hafta önce gerçekleştirilen dron ile herbisit uygulamasının ardından aynı arazide bu kez de dron ile katı gübre uygulaması gerçekleştirildi. MCEM Bilişim ve Nanoteknolojileri firmasının katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Zorlu arazi şartları için uygun"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Azotlu gübreler buğday verimini direk olarak etkileyen en önemli gübre kaynağı olarak 2 farklı dönemde verilir. Ancak hava ve ortam şartlarından dolayı arazinin uygun olmaması nedeni ile bu gübrelemeler çoğunlukla ya eksik yapılır yada yeterince etkin olmaz. İşte burada dronlar arazinin uygun olmadığı koşullarda bize en büyük avantajı sağlayan uygulama araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de herbirinin üzerinde 20 kg ağırlığında tanklar bulunan 3 adet dron ile granül gübre uygulaması yaptık" diye konuştu.

"Traktöre ile gübreleme arasındaki fark"

Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, geleneksel olarak traktöre bağlı bir gübre makinesi yardımıyla yapılan bu gübreleme işleminin ilk kez dron kullanılarak yapıldığına dikkat çekerek, "Bu amaçla hem öğrenci ve akademisyenlerimize hem de Aksu çiftçisine, teknolojik olarak bu yeniliğin gösterilmesi ve avantajları anlatıldı. Dron ile gübrelemenin en önemli avantajlarından birisi tarla şartlarından bağımsız olarak havadan gübrelemenin yapılabilmesidir. Zaman zaman yoğun yağışlar nedeniyle tarlaya traktör ile girilememekte, optimum gübreleme zamanı kaçabilmektedir. Diğer taraftan, tarlaya traktör ile girilmediği için ürünün ezilerek zarar görmesinin de önüne geçilmektedir. Bugün bizim arazimiz de önceki günlerde yağan yağış nedeni ile maalesef traktörle gübreleme için uygun değildi. Ama biz dron ile gübreleme yaptığımız için bu olumsuz şartlardan etkilenmedik " ifadelerini kullandı.

Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması
Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması
Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması

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Ziraat Fakültesi, Mustafa Erkan, Buğday, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tohumlar dronela gübrelendi... Aksu Çiftliği'nde drone ile katı gübre uygulaması - Son Dakika


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