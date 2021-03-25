Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu

25.03.2021 16:31
Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu, System.String[]

Tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılması ve tarımsal üretimin artırılması projesi çerçevesinde Kayseri'deki çiftçilere tohumları dağıtıldı ve tohumlar ülke genelinde en erken Kayseri'de toprakla buluştu.

Tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılması ve tarımsal üretimin artırılması projesi çerçevesinde Kayseri'deki çiftçilere tohumları dağıtıldı ve tohumlar ülke genelinde en erken Kayseri'de toprakla buluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımız 2021 yılı yatırım programı dahilinde uygulamaya konulan, "Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve Atıl Tarım Arazilerinin üretime kazandırılması için, proje kapsamında belirlenen illerden biri olan Kayseri'de tohumlar üreticilerimize dağıtıldı" dedi.

Tohum dağıtımı esnasında bizzat bulunan İl Müdürü Mustafa Şahin; "COVİT-19 salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığını belirterek, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapılarak, Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında ülkemiz için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasını ve tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Şahin, "Yapılan bu projeler ile tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında; 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' ile birlikte üreticilere 44.550 kg macar fiği, 6.600 kg adi fiğ, 25.750 kg korunga, 'Kayseri İlinde Nadasa Bırakılan Alanlarda Sertifikalık Yazlık Buğday Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile birlikte 450.000 kg yazlık buğday çiftçilere dağıtıldı ve ülke genelinde en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu. - KAYSERİ

Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu
Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu
Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu
Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu

Mustafa Şahin, Kayseri, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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