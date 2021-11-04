Tohumlar "Lüleburgaz" için toprakla buluştu! - Son Dakika

"Ayçiçek ve buğdaylar ihtiyaç sahipleri için üretilecek"

Lüleburgaz Belediyesi'nin 250 bin metrekarelik tarlasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen buğday tohumu ekiminde konuşan Başkan Gerenli, "Önümüzdeki yıl buradan elde edeceğimiz un ve ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu krizden hep beraber kurtulacağız" dedi.

Geri kalan 175 bin metrekarelik alanda da ayçiçeği tohumu ekecek olan Lüleburgaz Belediyesi, ürünlerden elde edilecek ayçiçek yağı ile unları ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderecek.

"Krizden çıkmanın tek yolu her alanda üretmek"

Tarım arazisinde gerçekleştirilen tohum ekiminde konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden tek çıkış yolunun her alanda üretim olduğunu söyledi. Başkan Gerenli, "Tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Yaşadığımız ekonomik krizden çıkmanın tek yolu üretmek, her alanda üretmektir. Biz de Lüleburgaz Belediyesi olarak tek bir karış toprağımızı boş bırakmadan tarla vasıflı bütün arazilerimizi değerlendirdik" dedi.

"Bu krizden hep beraber kurtulacağız"

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait her karış toprağı halk için değerlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Gerenli, buğday ekiminin 75 dönümde yapıldığını, geriye kalan 175 dönümlük alanda ise ayçiçek ekimi yapılacağını söyledi. Başkan Gerenli önümüzdeki yıl buradan elde edilecek ürünlerden yapılacak un ve ayçiçek yağlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderileceğini söyleyerek, "Bu krizden hep beraber kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Nisan'da ayçiçekleri toprakla buluşacak

Buğday ekiminde yer alan Necmi İnci de çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızla 75 bin metrekarelik alanda buğday ekiminin alt hazırlığını, tohum ekimini yapıyoruz. Ayçiçeği ekeceğimiz 175 bin metrekarelik alanda da sezona hazırlık yapıyoruz. Nisan 2022'de de kısmetse ayçiçeklerimizi toprakla buluşturacağız. Üretmenin çok değerli olduğunu biliyorum. Belediye olarak bunu yapmış olmaktan dolayı çok sevinçliyim" şeklinde konuştu.