Tohumlar Minik Ellerde Canlanıyor" Projesi
1 saat önce
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Tohumlar minik ellerde canlanıyor" projesi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle "Tohumlar minik ellerde canlanıyor" projesi gerçekleştirildi. Bahçelievler
Anaokulunda Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik
ile Okul Müdürü
Segi Uğurlu
'nun katılımıyla marul tohumu ekildi.
Anaokulu öğrencilerinin şiir okumasıyla başlayan etkinlikte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelince tohum ve bitkiler tanıtıldı. Çocuklar tarafından "Suyun marulla buluşması" adlı oyun sergilendi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, doğa bilincini kazandırmak amacıyla 250 çocuğa "Tohum nedir, nasıl büyür, tohumun ihtiyaçları nelerdir?" gibi soruları, çocuklara uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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