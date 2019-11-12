Son Dakika Haberleri: Tohumlarını Anıtkabir'den getirerek yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturdu
Son Dakika Güncel Tohumlarını Anıtkabir'den getirerek yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Tohumlarını Anıtkabir'den getirerek yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturdu

7 saat önce

Bandırma'da, 78 yaşındaki Fettah Kara, Anıtkabir'den getirdiği tohumlardan yetiştirdiği fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Bandırma'da, 78 yaşındaki Fettah Kara, Anıtkabir'den getirdiği tohumlardan yetiştirdiği fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Kara, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine, Emel Bingül ve Ayla Akun'un öğretmenliğini yaptığı birinci sınıf öğrencileriyle birlikte 36 adet park servisi dikti.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anıtkabir'den getirdiği fidan tohumlarını yıllardan beri büyüterek, isteyen okullara, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak verdiğini belirtti.

Öğrencilerle birlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kara, "Bugüne kadar Bandırma'da 24 bine yakın fidan diktik. Anıtkabir'den getirdiğim tohumlardan büyüttüğüm bu fidanlardan isteyen herkese ücretsiz olarak verip toprakla buluşmalarının sağlamanın mutluluğu bana yetiyor." diye konuştu.

Tohumlarını Anıtkabir'den getirerek yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturdu

Anıtkabir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:41 Kaynak: AA
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