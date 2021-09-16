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Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

16.09.2021 09:31
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Eskişehir'de üreticiler tarafından tarlaya münavebe yapmak amacıyla ekilen "Tohumluk Ayçiçeği" hasadı başladı.

Eskişehir'de üreticiler tarafından tarlaya münavebe yapmak amacıyla ekilen "Tohumluk Ayçiçeği" hasadı başladı.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Eskişehir'de ekili birçok üründe hasat başladı. Yaşanan kuraklık nedeniyle bazı ürünlerde verim kaybı ortaya çıkarken, tohumluk ayçiçeği ise üreticilerin yüzünü güldürdü. Çiftçilerin tarlaya münavebe yapmak amacıyla ektiği üründe verim, kuraklığa rağmen beklentiyi karşıladı. Bazı alanlardaki toprak yapısına göre bir dönüme denk gelen arazilerde 135 kilogram kapasiteye ulaşıldı. Biçerdöverler aracılığıyla el değmeden hasat edilen tohumluk ayçiçeği, drone ile havadan görüntülendi.

"Bu tohumluk çekirdek fazla su, gübre ve ilaç istemiyor"

Tarlaya her dönem tek bir ürün ekildiği zaman maliyetlerin arttığını belirten üretici Erdinç Özsak, "Biz bu köyde tohumluk ayçiçek yetiştiriciliği yapıyoruz. Yağlık üretim yapmıyoruz. Tohumluk yetiştirme sebeplerimizden bir tanesi de tarlaya münavebe yapmak. Sadece tek bir alternatif ürünler ektiğimiz zaman sularımızda büyük sıkıntılar oluşturuyor. Maliyetleri de yükseltiyor. Gübre ve ilaç masrafları artıyor. Bu tohumluk çekirdek fazla su, gübre ve ilaç istemiyor. O yüzden bizim için ekonomik ve iyi bir ürün oluyor. Verimlerimiz şu anda iyi. Ortalama 110 kilo civarında geliyor ama hasat devam ediyor. Zayıf tarlaları biçiyor şu an ama daha sonra ortalama 135 kilo gelen güçlü tarlalarımız da var. Bu sene benim ikinci yılım. Köyümüzde tohumluk yetiştiriciliğinin dördüncü yılı oldu. Verimlerden gayet memnunuz" dedi.

"Ayçiçek, Tepebaşı bölgemizde son yıllarda alternatif bir ürün oldu"

Alternatif ürünlerin hem çiftçi hem de tarla için iyi olduğunu söyleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sezonumuz itibariyle ürünlerimiz tek tek hasat ediliyor. Şu anda tohumluk Ayçiçek hasadımız başladı. Ayçiçek, Tepebaşı bölgemizde son yıllarda alternatif bir ürün oldu. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanması ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle üreticimizin arayışı yerinde bir uygulama oldu. Alternatif bir ürün olması çok önemli. Burada en büyük sıkıntı kuşlar oluyor. Tabii ki onlara engel olma şansımız yok. Ürünün olduğu vakitler adeta orduyla geliyorlar. Bu durum da üreticimiz için biraz sıkıntı oluyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Çok şükür bu sene kuraklık harici bir afet durumu yaşamadık. Ürünler mahvolabilirdi. Bu sene sadece kuraklık nedeniyle kayıp var." - ESKİŞEHİR

Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

Eskişehir, Tepebaşı, Hasat, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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