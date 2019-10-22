Son Dakika Haberleri: Tohumluk ihracatındaki başarının Ar-Ge ve kaliteli üretimle sürmesi hedefleniyor
Son Dakika Ekonomi Tohumluk ihracatındaki başarının Ar-Ge ve kaliteli üretimle sürmesi hedefleniyor

Tohumluk ihracatındaki başarının Ar-Ge ve kaliteli üretimle sürmesi hedefleniyor

38 dakika önce

Tarımsal üretimin en önemli temel taşlarından biri olan tohumculuk sektöründe 2008 yılında başlanan yerlileşme ve modernizasyon çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Tohumluk ihracatındaki başarının Ar-Ge ve kaliteli üretimle sürmesi hedefleniyor, System.String[]

Tarımsal üretimin en önemli temel taşlarından biri olan tohumculuk sektöründe 2008 yılında başlanan yerlileşme ve modernizasyon çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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