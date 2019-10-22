Tohumluk ihracatındaki başarının Ar-Ge ve kaliteli üretimle sürmesi hedefleniyor
38 dakika önce
Tarımsal üretimin en önemli temel taşlarından biri olan tohumculuk sektöründe 2008 yılında başlanan yerlileşme ve modernizasyon çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.
Tarımsal üretimin en önemli temel taşlarından biri olan tohumculuk sektöründe 2008 yılında başlanan yerlileşme ve modernizasyon çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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