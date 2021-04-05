Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü - Son Dakika

Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü

05.04.2021 10:14
Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL'ye kadar düştü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL'ye kadar düştü.

Soğan satıcısı Osman Doğan, iki ay önce kilosunu 10 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının son günlerde 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Doğan, "Denizli ve Bursa Karacadey'den getirdiğimiz, geçen yıl 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 5 liradan satıyoruz. Tohumluk kuru soğanın fiyatının bu kadar aşağılara düşmesi üretimdeki artıştan ve soğan dikim döneminde sona yaklaşılmasından kaynaklanmaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü

Türk Lirası, Osman Doğan, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü - Son Dakika Ekonomi


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