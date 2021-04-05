Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL'ye kadar düştü.

Soğan satıcısı Osman Doğan, iki ay önce kilosunu 10 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının son günlerde 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Doğan, "Denizli ve Bursa Karacadey'den getirdiğimiz, geçen yıl 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 5 liradan satıyoruz. Tohumluk kuru soğanın fiyatının bu kadar aşağılara düşmesi üretimdeki artıştan ve soğan dikim döneminde sona yaklaşılmasından kaynaklanmaktadır" dedi. - KÜTAHYA