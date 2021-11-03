Karacabey Ziraat Odası'ndan tohumluk mısır ve ayçiçeği alım fiyatlarının güncellenmesi talebi - Son Dakika

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, tohumluk mısır ve ayçiçeği üreten firmaların çiftçinin yanında olması gerektiğine dikkati çekerek, tohum firmaları tarafından çiftçiye verilen fiyatların güncellenmesini talep etti.

Erdem, yaptığı açıklamada, tohumluk mısır başta olmak üzere ayçiçeği üretiminde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Bu yıl çok düşük kalan tohumluk mısır ve ayçiçeği fiyatlarının çiftçinin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Erdem, "Bu yılki fiyatların çiftçilerin maliyetleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerekiyor. Firmaların çiftçiye ödeyeceği fiyatlar beklentileri karşılamazsa bu yıl üretimde ciddi bir düşüş yaşanabilir." dedi.

Çiftçilerin zor günler geçirdiğini dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Çiftçiler geçen yıl anlaşma yaptığı tohum firmaları tarafından verilen fiyatın revize olmasını yani günün koşullarına göre güncellenmesini istiyor. Ticari mısıra göre daha zor şartlarda yetişen tohumluk mısır kazançlarını kıyasladığımızda bu yılki fiyatlar oldukça düşük kaldı. Bursa bölgesi tohumluk mısır üretiminde Türkiye'de zirvede bulunuyor. Hal böyleyken tohumluk firmalar bu yıl iklimsel şartlar ve enflasyon kaynaklı zorluklar yaşayan çiftçilerimizin yanında olmalıdır.

Çiftçiler olarak her yıl üretmeye devam ediyoruz. Ancak, bu yılki şartlar ve fiyatlara baktığımızda önümüzdeki yıl üretimde azalmaların olacağını düşünüyorum. İcar, gübre ve ilaç fiyatlarının, mazotun ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin yüzde 100-150'lere yükseldiği bu dönemde, matematiğe sığmayan tohumluk mısır ve ayçiçeği fiyatları çiftçiyi çıkmaza düşürmüştür. Bu yıl tüm tohum firmalarının üreticinin yanında olmasını ve katkı sağlamasını bekliyoruz. Aksi takdirde bölgemizde üretim ciddi oranda düşer."