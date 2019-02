Tok: "Cumhur İttifakı Gönüllerde Kuruldu"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Cumhur İttifakı önce gönüllerde kurulmuştur.

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Cumhur İttifakı önce gönüllerde kurulmuştur. Aynı hedefe omuz omuza yürüyoruz" dedi.



Tekkeköy'de esnafları ziyaret ederek geçmiş dönem hayata geçen hizmetleri anlatan kitapçığı takdim eden Başkan Hasan Togar, "İlçemiz için dolu dolu geçen bir beş yılı geride bıraktık. Sizler için, güçlü Tekkeköy için ve belki de hepsinden önemlisi güçlü yarınlarımız önemli projeleri ve hizmetleri hayata geçirdik. 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde, Tekkeköy halkıyla birlikte oluşturduğumuz bu yol haritası Allah'ın izni sizlerin de teveccühüyle hiçbir sekteye uğramadan devam edecektir. Cumhur İttifakı işte bu duygu ve düşüncelerle önce gönüllerde kurulmuştur. Aynı hedefe omuz omuza yürüyoruz. Vatandaşımızı ülkemiz söz konusu olduğunda, beka söz konusu olduğunda kimsenin kandırmaya gücü yetmedi, yetmeyecektir" diye konuştu.



"Heyecan ve coşku sandıklara yansıyacak"



Gittikleri her yerde, konuştukları sohbet ettikleri, fikirlerini aldıkları her bir Tekkeköylünün büyük bir heyecan ve coşkuyla sandığı beklediğini belirten Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Tekkeköy'de bayrak, vatan, millet söz konusu olduğunda akan sular sadece durur. Bundan beş yıl önce bu duygularla hep birlikte çıktığımı bu yol, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla birlikte daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bizim dünümüz de Tekkeköy'dü, bu günümüz de, yarınımız da Tekkeköy'dür" şeklinde konuştu.



Esnaf ziyaretleri esnasında Başkan Togar'a AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.



"2019'da Tekkeköy'ün tüm mahalleleri doğalgaza kavuşacak"



Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, doğalgaz firması yetkilileri ile İstiklal Mahallesi, Kirazlık Mahallesi, Çay Mahallesi ve Yavuzlar Mahallesi başta olmak üzere imarı tamamlanan tüm mahallelere doğalgaz verilmesi için protokol imzaladı. İmar çalışmaları tamamlanan mahallelerin doğalgaza kavuşacağı müjdesini paylaşan Başkan Togar, "Söz verdiğimiz gibi imar çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde doğalgaz çalışmaları başlıyor. Doğalgaz protokolümüzü imzaladık. 2019 yılı içerisinde imarı tamamlanan ve daha önce tespit çalışmaları yapmış olduğumuz yatırım planı içerisine alınan mahallelerimiz artık doğalgaz ile buluşacak" açıklamasında bulundu.



"Amacımız her mahallemize doğalgaz verebilmek"



Doğalgazın avantajlarından ve konforundan herkesin faydalanması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Togar, "Amacımız ilçemizin her mahallesine doğalgaz verebilmek. Bunun içinde önemli çalışmalar yaptık. Özellikle yürütmüş olduğumuz imar çalışmaları ile imarı tamamlanan bölgeleri tek tek doğalgaz ile buluşturacağız. Hedefimiz 2019 yılı içerisinde tespit çalışmalarını ve imarını tamamladığımız her mahallemize doğalgaz verebilmek" ifadelerini kullandı.



2014-2019 yılları arasında doğalgaz ile ilgili önemli adımlar atıldığına vurgu yapan Togar sözlerini şöyle tamamladı: "Beş yıllık hizmet süremiz içinde ilçemizin 17 mahallesinde 1238 hanemizin doğalgaz almasını sapladık. Yıllardır çeşitli nedenlerle doğalgaz arzı sağlanamayan birçok mahallemize söz verdiğimiz gibi doğalgaz bağlattık. Hedefimiz önümüzdeki dönemde ilçemizin tüm mahallelerini doğalgazın konfor ve rahatlığı ile buluşturmak." - SAMSUN

