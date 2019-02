Tok: "Cumhur İttifakı'nda Türkiye'nin Geleceği Var"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı'nda menfaatler yoktur, Türkiye'nin geleceği vardır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.



Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hançerli Mahallesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde gerçekleştirilen buluşmaya katıldı. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Başkan Erdoğan Tok, vatandaşın gösterdiği ilgi ve verdiği desteğin Cumhur İttifakı ruhu ile başarıya dönüşeceğini vurguladı.



Hançerli Mahallesi desteğini gösterdi



Hançerli Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada selamlama konuşmasını yapan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, "Sizlere hizmet için çıktığımız bu yolda gittiğimiz her mahallede yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Bugün bu güzel buluşmada Hançerli Mahallemizin sakinleri de desteklerini göstermiş oldu. Her yerde ve her fırsatta desteklerini esirgemeyen İlkadımlı kardeşlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.



Erdemir: "Cumhur İttifakı kardeşliğin ittifakı oldu"



Cumhur İttifakı'nın İlkadım ve Samsun'da büyük bir güç haline gelerek kardeşliği pekiştirdiğini belirten MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Cumhur İttifakı ile çıktığımız bu yolda vatandaşımızdan gelen olumlu dönüşlerle güçlü bir birliktelik ortamını tahsis ettik. Bizler inanıyoruz ki bu birlik ve kardeşlik ruhu seçim sürecinden sonra da güçlenerek büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



Tok: "İlkadım'da birliktelik ruhu yaşanıyor"



Vatandaşlar tarafından gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eden Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı'nın güçlendirici ruhunu İlkadım'ın her bir köşesinde vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve desteği ile yaşıyoruz. Cumhur İttifakı günlük oy hesapları değil, ülkenin geleceğine yönelik ortak idealler ve hedeflerdir. AK Parti ile MHP öncelikle 15 Temmuz gecesindeki demokratik direniş anlayışını ifade eden Yenikapı ruhu ile bir araya gelmiştir. Türkiye'ye kasteden FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı topyekün mücadele anlayışı bu siyasi iş birliğinin temelidir. Cumhur İttifakı, coğrafyamızda sınırları yeniden tanzim etmek isteyen ve Türkiye'yi hedefe koyan küresel güçlere karşı milli ve yerli anlayışı kuşanmaktır. Cumhur İttifakı erdem ve hikmet temelinde bir siyasi tasavvurla şekillenmiş, şahısları değil hedefleri öncelemiş durumda. Menfaat zemininde yapılan ittifaklar ise geçici, kırılgan, siyasi çürümeyi besleyen ittifaklardır. Cumhur İttifakı'nda menfaatler yoktur, Türkiye'nin geleceği vardır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya bağlıyız. Ebediyen birlikte olacağız. Ortak paydamız memleket. Birliktelik sahada yansıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

