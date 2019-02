Tok: "İlkadım'a Dev Eserler Kazandırdık"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'a dev eserler kazandırdıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'a dev eserler kazandırdıklarını söyledi.



Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yenidoğan Spor Kulübünü ziyaret etti ve Çatalarmut Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan'ın daveti üzerine AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan ile birlikte kulüp ziyareti gerçekleştiren Erdoğan Tok, "Bu soğuk havaya rağmen bizleri sabırla bekleyerek desteğinizi göstermeniz bizler için bir gurur kaynağıdır. Sizlerde 5 yıl içerisinde kurduğumuz gönül bağı Cumhur İttifakı ile kuvvetlenmeye devam ediyor. Bu akşam daha da iyi anladık ki bu birliktelik engel tanımaz. Biz İlkadım'a sevdalıyız ve sizlere hizmet için bu sevda ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"İlkadım'ı spor kenti yaptık"



Özellikle gençlerin ve çocukların spor ile yetişerek gelece sağlıkla kavuşmaları için sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, "Her yaştan vatandaşımızın kolayca ulaşabileceği birçok spor alanını mahallelerimizde hayata geçirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve spor alışkanlığı edinmelerini sağlamak için 5 yılda 12 spor kompleksini hizmete sunduk. Bunların yanı sıra kadınların gönül rahatlığı ile spor yapabilmeleri için kültür merkezlerimizde spor salonları ve fitness salonlarını açtık. Mete Adanır Spor Salonumuzda binlerce vatandaşımız spor ile buluşurken İlkadım Belediyesi sporcularımızla sporda bir marka haline geldik. Bunların yanı sıra da amatör spor kulüplerimize desteklerimiz artarak devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Dev yatırımları İlkadım'a kazandırdık"



Ardından Çatalarmut Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Erdoğan Tok, "5 yılda 255 milyon liralık yatırımı İlkadım'a kazandırmanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle iktidar belediyesi olmanın avantajlarına en büyük örneklerden biri olan ve bu mahalleye kazandırdığımız Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi gibi birçok yatırımı sizlerin hizmetine sunduk. 5 binden fazla gencimizin spor, sanat, kültür ve daha birçok alanda eğitim alarak geleceğe hazırlandığı İlkadım Gençlik Merkezimiz her geçen gün ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada Cumhur İttifakı'nın gücü ile nice yatırımları hayata geçireceğiz. Akşamın geç saati ve soğuk bir hava olmasına rağmen bizleri dışarıda karşılayarak büyük yüreğinizi bir defa daha göstermiş oldunuz. Dev hizmetler sizlerinki gibi dev yürekler için olur. İlginize ve teveccühünüze gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı

Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a Transfer