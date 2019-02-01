Tok: "Memge Gurur Kaynağımız"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) Okulunu ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) Okulunu ziyaret etti.



Türkiye'nin dünyaca tanınmış ünlü şefleri Yunus Emre Akkor ve Gülenay Yüce Coşkun'un MEMGE Okulunda eğitim verdiği derse katılan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, MEMGE'den başarı ile mezun olan 200'e yakın kursiyerin sektörde istihdam edildiğini söyledi.



İstihdama kapısı olan 5'inci dönem kurs eğitimi verilen MEMGE Okulunda aşçılık, pastacılık pidecilik ve servis elemanı olarak eğitim alan öğrenciler ve okulun yöneticileri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırladı. İlkadım Belediyesi iş birliği ile sürdürülen MEMGE Okulunda, Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, okulun yöneticileri, öğrencileri, dünyaca ünlü şefler Yunus Emre Akkor ve Gülenay Yüce Coşkun Başkan Tok'a sağladığı imkanlar için teşekkür etti.



MEMGE olarak Samsun'da son bir yılda en çok girişimcilik kursu açtıklarını ve çok sayıda kursiyere girişimcilik belgesi verdiklerini ifade eden İsmail Balcı ise, "30 yıllık kadim dostum Erdoğan Tok'a şimdi destek sırası bizde. Geçmişte her süreçte bize maddi ve manevi destek sağlayan Erdoğan Tok kardeşimin yanındayız. Destekçisiyiz" açıklamasında bulundu.



"MEMGE gurur kaynağımız"



İstihdam garantili aşçılık okulu MEMGE ile sektörde 200 kişinin istihdam edildiğini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz MEMGE Okulumuzda hem kaliteyi hem de istihdamı her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam ediyoruz. MEMGE, hizmet sektörünün hızla geliştiği ilçemizde ve şehrimizde bu sektörde görev yapacak başarılı elemanları yetiştirerek istihdama kalifiye eleman temin eden bir okul haline geldi. MEMGE'den başarı ile mezun olan 200 kişi sektörde istihdam edildi. İlk başladığı günden beri istihdam oranımızı hep yüzde 80'in üzerinde tutmayı başardık. Kursiyerlerimiz mezun olduktan sonra sadece eleman olarak değil patron olarak da hizmet sektörüne girebilecek kabiliyet ve bilgiye sahip oluyorlar. Türkiye'de marka haline gelen MEMGE kursumuzun öğrencileri, şehir dışından gelen ünlü şeflerimize ve bu kurs için gece gündüz çalışan İsmail Balcı kardeşime güzel sözleri için çok teşekkür ederim. MEMGE okulumuzun kazandığı başarıyı görünce gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından ünlü şeflerin gözetimi altında kursiyerler tarafından yapılan yemekleri tadan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve konuk şefler Emre Akkor ve Gülenay Yüce Coşkun'a şehrin simgesi Saat Kulesi maketi hediye etti. - SAMSUN

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