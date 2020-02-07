Tok tutan mor ekmek Konya'da tüketiciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tok tutan mor ekmek Konya'da tüketiciyle buluştu - Son Dakika

Tok tutan mor ekmek Konya'da tüketiciyle buluştu

6 saat önce

Konya'da en çok tüketilen besin maddesi ekmeğin rengi değişti.

Tok tutan mor ekmek Konya'da tüketiciyle buluştu, System.String[]

Konya'da en çok tüketilen besin maddesi ekmeğin rengi değişti. Kırmızı renkli meyve ve sebzelerin antioksidanlarının una katılmasıyla elde edilen 'Mor Ekmek' ilgi görüyor.


Sofralarımızdan eksik etmediğimiz ekmek renk değiştirdi. Japonların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek Ankara ve Malatya'dan sonra Konya'da da bir fırında tüketici ile buluştu. İçinde böğürtlen, yaban mersini, kırmızı soğan, kırmızı dut, patlıcan ve nar gibi kırmızı meyve ve sebzelerin antioksidanlarının ekmek ununa katılmasıyla üretilen mor ekmek yenilince tokluk hissi veriyor. Ekmeğin yanı sıra simit, poğaça ve baklavası da üretilen ürünler tezgahta yerini aldı.


"Ekmekteki madde ilaç değil"


Beslenme Danışmanı Diyetisyen Aliye Akkaş, mor ekmeğin sağlığa faydalı etkileri nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Akkaş, "Bu ekmeğin glisemik indeksi diğer ekmeklere göre yüzde 20 düşük olması obeziteye karşı savaş vermesi demektir. Üründe yer alan antosiyanin kan damarlarında koruma sağladığından damar hastalığı olan kişilerde ayrıca önerilebilir bir besin kaynağıdır. Erken yaşlılığa unutkanlığa bağlı yapılan araştırmalarda daha az bellek kaybı görüldüğü için bu tür hastalığı olan kişilere ayrıca tavsiye edilebilir. Ayrıca kanser hastalığına karşıda önlem alabileceğimiz bir besin kaynağıdır. Bu durumda tansiyon, kalp hastası, unutkanlık ve diyabet hastalarının özellikle tüketmelerini tavsiye edebilirim" dedi.


Ekmekteki maddenin ilaç ya da tedavi yöntemi olmadığını vurgulayan Aliye Akkaş, kişinin besin tüketim zamanı ve miktarının her zaman önemli olduğu hatırlattı.


Mor ekmeği Konya'da ilk kez satışa sunan Mustafa Kemal Koçlar, ürünün taklitlerine karşı uyardı. Koçlar, orijinal mor ekmeğin dilimine birkaç damla limon damlatıldıktan sonra renginin pembeleşeceğini belirtti. - KONYA

Malatya, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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