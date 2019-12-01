Son Dakika Haberleri: Tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti
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Tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektikten sonra saydığı 1000 lirayı tokalaşma bahanesiyle çalarak, kaçan Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi.

Tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektikten sonra saydığı 1000 lirayı tokalaşma bahanesiyle çalarak, kaçan Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi.

Olay, çarşamba günü, Siverek'e bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Hamza Canbekler'in yanına, oğlunun marketinin önünde, bankadan çektiği 1000 lirayı sayarken biri yaklaştı. Selam vererek, yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak istedi. Bu sırada Canbekler'in elindeki parayı çalan kimliği belirsiz kişi, olay yerinden kaçtı. Hamza Canbekler'in şikayeti üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 1000 lirayı çalıp kaçan kişinin, Mehmet M. olduğunu belirledi. Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi. Mehmet M., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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