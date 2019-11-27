Son Dakika Haberleri: Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp kaçtı
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Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp kaçtı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler'in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp kaçtı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler'in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

Olay, öğleden sonra Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, tokalaşma bahanesiyle elini uzattığı Canbekler'in elindeki yaklaşık bin lirayı alıp, kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan Canbekler, daha sonra kapkaççının peşine düştü. Şüpheli ise kısa sürede izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
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