Son Dakika Haberleri: Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldı - Son Dakika

Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp parasını çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp parasını çalan şüpheli, gözaltına alındı.


Hayriye Mahallesi 9'uncu sokakta, 68 yaşındaki Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını saydığı sırada, tokalaşma bahanesiyle yanına yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.


Canbekler'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis şüphelinin Mehmet M. olduğunu belirledi.


Çevredeki güvenlik ve mobese kayıtlarını inceleyen ekip, zanlıyı yaşadığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.


Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kapkaç şüphelisi şahıs, adliyeye götürüldü.


Savcılıkta ifadesi alınan Mehmet M. daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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