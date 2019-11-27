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Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp böyle kaçtı

6 saat önce

Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp böyle kaçtıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı.

Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp böyle kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın parasını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İlçenin Hayriye Mahallesi 9'ncu Sokakta meydana geldi. Alınan Bilgilere göre 68 yaşında ki Hamza Canbekler isminde yaşlı adam, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını saydığı sırada, yaşlı adamı ve paralarını gözüne kestiren bir kapkaççı, önce tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan yaşlı adam, yerinden kalkıp kapkaçın ardına vermesine rağmen, kapkaççı koşarak izini kaybetti. Kapkaçın yaşandığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Hamza Canbekler'in oğlu İhsan Cankbekler, "Babam emeklidir, emekli maaşını çekip, borçları dağıtmak için dükkanın yanında oturup aldığı paraları saydığı sırada, kameralara yansıyan bir genç önce ayakkabısının bağlarını bağladıktan sonra, babama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıyor ve sonra babamın elindeki paraları alıp kaçıyor. Bizde polisleri çağırdık, emniyet kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettiği kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı" dedi

Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını alıp böyle kaçtı

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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