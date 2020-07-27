Tokalaşma geleneği sürsün diye 'Kurban Pazarlık Noktası' oluşturuldu - Son Dakika

Tokalaşma geleneği sürsün diye 'Kurban Pazarlık Noktası' oluşturuldu

Bu pazarda tokalaşma geleneği 'hijyenik' olarak devam ediyor

Korona virüs gölgesinde kurban pazarlığı

Pandemi nedeniyle kurban pazarlığı özel alanda yapılıyor

Yahşihan'da tokalaşma geleneği sürdürülüyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı hayvan pazarındaki Kurban Pazarlık Noktasında tokalaşarak pazarlık yapılıyor. Uzun yıllardır süregelen tokalaşma, 'hijyenik' olarak sürdürülüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde besiciler, Kurban Bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş hayvanlarını pazara getirerek görücüye çıkardı. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı kurban pazarında ayrıca Yahşihan Belediyesi tarafından Kurban Pazarlık Noktası oluşturuldu. Kurban pazarına alanına gelen vatandaşlar girişte maskelerini taktıktan sonra ellerini dezenfekte ederek alana giriş yapıyor. Türkiye'nin farklı noktalarındaki kurban pazarlarında tokalaşma çubuğu kullanılırken bu pazarda da kurbanlarını seçen müşteriler, kurbanlıkları seçtikten sonra pazarlık için belirlenen alana geçiyor. Burada tek kullanımlık eldivenlerini takan alıcı ve satıcı, camlı stantta 1.5 metrelik sosyal mesafeyi de koruyarak tokalaşıp pazarlığını yapıyor. Fiyat noktasında da anlaşan her iki taraf, eldivenlerini çıkardıktan sonra tekrar ellerini dezenfekte ediyor. Bu uygulama ile korona virüs gölgesinde geçecek Kurban Bayramında asırlık gelenek hijyenik olarak sürdürülüyor.

"Kurban Pazarlık Noktasında pazarlığını yapıyorlar"

Farklı uygulamayı İHA muhabirine anlatan Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, kurban pazarında korona virüs tedbirlerinin alındığını kaydetti. Kayır, "Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara dikkat ederek girişte maskematik ve dezenfektanımızı koyduk. Giren vatandaşlarımız önceden maskelerini takıp ellerini dezenfekte ettikten sonra alanımızda baş başa bırakıyoruz onları. Pazarlık aşamasına geldiklerinde de Yahşihan Belediyesi olarak bir uygulama düşündük Kurban Pazarlık Noktası diye. Arkadaşlar ilk görüşmeyi yaptıktan sonra buraya gelerek görüşmeyi yapıyorlar. Eldivenlerini taktıktan sonra sosyal mesafeli Kurban Pazarlık Noktasında pazarlığını yapıyorlar. Güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum vatandaşlara. Onlar da mutlu, aldığımız tepkilerden görüyoruz bunu. Burada cam bölmeler var. Alıcı bir tarafa satıcı da bir tarafa geçiyor. Eldivenlerini de taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek pazarlığı yapıyor" şeklinde konuştu.