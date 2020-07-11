Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş - Son Dakika

Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

- Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi saniye saniye görüntülendi Görüntülerde, zanlının ilk etapta tabancasının tutukluk...

- Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi saniye saniye görüntülendi

Görüntülerde, zanlının ilk etapta tabancasının tutukluk yaptığı daha sonra kalfanın tabancayı almaya çalıştığı ancak alamayınca vurulduğu görülüyor

ADANA - Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. isimli şahıs tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tabanca önce tutukluk yaptı, sonra vurdu

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı Güney T.'nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği, daha sonra öldürdüğü Aytekin Kıyga'nın zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip herkes gözü önünde tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülürken, Kıyga'nın tabancaya almaya çalıştığı zanlının ise geriye doğru çekilip tabancayı bir kaç kez ateş ederek Kıyga'yı vurduğu yer alıyor. Zanlının Kıyga'nın yere düşmesiyle birlikte berberde bulunan diğer şahıslara tabanca doğrultarak kaçtığı görülüyor.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.

Polis bu ifade üzerine Mesut T.'yi de gözaltına almıştı. Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip hem öleni hem de öldüreni tanımadığını söylemişti. Zanlılardan Güney T. tutuklanmış, Mesut T. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kliplerini youtube de binlerce kişi izliyordu

Bu arada, öldürüldükten sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılan ve otopsisi yapıldıktan sora cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilen Aytekin Kıyga'nın şarkıcı olduğu öğrenildi. Kıyga'nın berber kalfalığı yanı sıra arabesk tarzı şarkı söylediği hatta çok sayıda klibi de olduğu ortaya çıktı. Kaygı'nın kliplerinin Youtube de binlerce kişi tarafından izlediği öğrenildi.

Sabah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:46:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]