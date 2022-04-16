Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını - Son Dakika
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Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını

16.04.2022 14:01
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını

Bursa'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde son 3 ayda toka, film ve kredi kartıyla kapılarını zorladıkları evlerden 2,5 milyon liralık ziynet ve değerli eşya çalan kadın hırsızlık şebekesi şafak vakti operasyonla çökertildi.

Bursa'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde son 3 ayda toka, film ve kredi kartıyla kapılarını zorladıkları evlerden 2,5 milyon liralık ziynet ve değerli eşya çalan kadın hırsızlık şebekesi şafak vakti operasyonla çökertildi. 750 polisin katıldığı Bahar Temizliği operasyonunda 28'i kadın 41 kişi gözaltına alınırken, zanıllarle birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları, yüklü miktarda para, silah ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şahısların hırsızlık işine sevk edildikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Bahar Temizliği operasyonuna start verdi. Şafak vakti asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri koçbaşlarıyla kapılarını kırdıkları evlerde hırsızları uykuda yakaladı.

Operasyonda 28 kadın, 13 erkek toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların Bursa'da 33, Kütahya'da 2, Eskişehir'de 4, İstanbul'da 1 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Kadın hırsızların, eşleri ya da yakınları olan erkek kişiler tarafından özel otomobilleriyle hırsızlık yapacakları bölgeye otomobille servis edildikleri, daha önceden tespit edilen güvenliksiz apartman ya da sitelere hırsız kadınların girdikleri tespit edildi.

Yanlarında toka, film ve kart bulunduran hırsızlık zanlısı kadınların 40 evden yaklaşık 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirtildi.

3 aydır fiziki ve teknik takibi yapılan hırsızlık zanlıları sabah erken saatlerde karşılarında polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sorgulamaları devam eden hırsızlık şebekesinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Polis yetkilileri, Bahar Temizliği adı verilen operasyonların devamının geleceğini, şehirdeki hırsızlık şebekelerine müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Yetkililer, apartman ya da site yöneticilerinin mutlaka güvenlik kamerası taktırmalarını, daire kapılarının da birkaç kez kilitlenmesi gerektiğine dikkat çektiler. - BURSA

Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını
Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını

YORUMLAR
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Asayiş, Bursa, Kredi, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokalı-filmli kadın hırsızlık çetesine şafak baskını - Son Dakika


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