TOKAT 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını böyle anlattı - Son Dakika

14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını böyle anlattı

TOKAT'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan Fatih Emir Balcı (14) taburcu edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol- Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-

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