Son Dakika Haberleri: Tokat 2. Off-Road Yarışları
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Tokat 2. Off-Road Yarışları

42 dakika önce

Tokat Off-Road Yarışları'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Tokat 2. Off-Road Yarışları, System.String[]

Tokat Off-Road Yarışları'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Yazıcıoğlu Mahallesi'nde oluşturulan pistte düzenlenen organizasyona 6 kulüpten 30 yarışçı katıldı.

Motor gücüne göre iki kategoride düzenlenen yarışlarda Mustafa Yavuz ve Semih İlhan birinciliği elde etti.


Dereceye girenlere plaketleri verildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların Tokat'ta yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Yarışlar için Türkiye'nin değişik yerlerinde yarışçıların Tokat'a geldiğini belirten Eroğlu, "Yarışlara katılan sporculara geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Bu yarışları her sene yapacağız inşallah." dedi.

Mustafa Yavuz, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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