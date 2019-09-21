Tokat 22 Afrika ülkesini ağırlıyor

Afrika'dan 22 ülkenin büyükelçileri ve eşleri, Tokat ile ithalat ve ihracat odaklı ticari ilişkileri arttırmak, eğitim olanaklarını araştırmak ve kültürel ve turistik özelliklerini yerinde görmek için Tokat'ta düzenlenen programa katıldı.



Tokat'ın yetiştirdiği önemli diplomatlardan birisi olan ve Afrika Genel Müdürü olarak görevine devam eden Büyükelçi Hulusi Kılıç, sorumlu olduğu Afrika Ülkelerinden 22'sinin büyükelçileri ve eşlerini kente getirerek, işadamları ile bir araya getirdi. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleşen programın iş forumu bölümü, TSO ev sahipliğinde gerçekleşti. Foruma Demokratik Kongo, Gabon, Gana, Güney Sudan, Benin, Fas, Gine, Fildişi Sahili, Burkina, Cezayir, Somali, Zambiya, Kenya, Ekvator, Kongo, Angola, Kamerun, Mali, Libya, Güney Afrika, Çad, Nijer ülkelerinin temsilcileri katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle tarafından bizzat yapılan sunumla, büyükelçilere Tokat'ın coğrafi yapısı, tarımı, sanayisi, ürettiği ürünler, ihracat ve ithalat alanları, ulaşım şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, Türklerin Afrika'yı çok seven bir millet olduğuna dikkat çeken Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, "Tokat, coğrafyaların, iklimlerin kesişme noktası. Küresel ısınmadan çok fazla etkilenmeyen verimli ve bakir topraklarıyla, yüz milyarlarca metreküp kaliteli sularıyla gelecekte önemi insanlık için çok daha artacak bir şehir. Tarımdaki ürün çeşitliliğimiz, ürün kalitemiz, makine, mermer ve tekstil sektöründeki gücümüz gelecekte Tokat'ı daha çok ön plana çıkaracak. Ticarette, turizmde, üniversitemizdeki eğitimle, dostluğumuzun gelişmesi için büyük adımlar atacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ankara'da akredite olan 35 Afrika Ülkesi Büyükelçilerinin 22'sinin Tokat'ta geldiğini söyleyen Büyükelçi Hulusi Kılıç,"Ticaret çok önemli. Bu anlamda buraya gelen ülkelerin tamamı sizin artık adresiniz. İstediğiniz zaman gidip onlarla konuşabilir görüşebilirsiniz. Bu anlamda Tokatlı hemşerilerimizin görüşlerini, önerilerini de bekliyoruz. Büyükelçilerimizin de sizlere soruları olacak. Bu konuda sizlere yardımcı olacağız. Bu toplantıyı organize ettiği için TSO başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ülke temsilcileri ve Tokatlı işadamlarının karşılıklı soru-cevapları sonrasında toplantının son konuşması Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu tarafından gerçekleştirildi. Ticari ilişkilerin karşılıklı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Türkçe'mizde çok güzel bir kelime var. Alış-veriş deriz. Herhangi bir kişiyle yaptığımız ticari çalışmaya alış-veriş adını koyarız. Hem almak hem vermek yani. Bu işler hep böyledir. Burada, Tokat'ta bir takım yetişen özellikli ürünleri Afrika'ya götürebilmek, markalaşan ürünlerimizi oralarda satabilmek aynı zamanda Afrika'da olup burada olmayan ürünleri de buraya getirebilmek önemli. Biz bunu da çok önemsiyoruz. Bu karşılıklı iyi ilişkiler ve diyaloglar sonucu oluşabilecek bir çalışma. Toplantının ve bu ziyaretin tüm katılımcılarımızın temsil ettiği ülkeler için, ülkemiz için ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



İngilizce, Fransızca ve Türkçe gerçekleşen forum sonrasında işadamları ve büyükelçiler tercümanlar eşliğinde özel görüşmeler gerçekleştirdi. - TOKAT