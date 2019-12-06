Son Dakika Haberleri: Tokat 3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı
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Tokat 3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı

6 saat önce

3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandıTOKAT'ta 3 caminin avlusundan toplam 22 musluk çalan hırsızlık şüphelisi E.K., polis ekiplerince yakalandı.

3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı

TOKAT'ta 3 caminin avlusundan toplam 22 musluk çalan hırsızlık şüphelisi E.K., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, Sulusokak Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin şadırvanındaki muslukları söken bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi fark eden şüpheli kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonrasın şüpheli E.K. polis ekipleri tarafından ara sokakta saklandığı yerde yakalandı. E.K.'nin cami avlusuna girdiği ve şadırvandaki muslukları kırarak çaldığı anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin aynı mahallede bulunan Takkeciler Cami ve Alaca Mescit Camilerinin şadırvanından da musluk çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

E.K.'nin çaldığı toplam 22 musluk, polis ekipleri tarafından cami görevlilerine teslim edildi. Muslukları teslim alan Ulu Cami imamı Ali Yılmaz, Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Daha önceden hırsızlık oluyordu, ancak genellikle cuma günleri ayakkabı hırsızlığı oluyordu dedi.

Tokat 3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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