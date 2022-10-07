Edinilen bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesinde öğle yemeği yiyen hastane personeli mide bulantısı, kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 40 personel gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. TOGÜ Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin , hastaneye gelerek bilgi aldı. Öğle yemeğinde et döner, pilav ve ayran verildiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Araştırma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi - Son Dakika

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