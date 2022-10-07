Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi

07.10.2022 17:24
Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi

Tokat habere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesinde 40 personel yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesinde 40 personel yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesinde öğle yemeği yiyen hastane personeli mide bulantısı, kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 40 personel gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. TOGÜ Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hastaneye gelerek bilgi aldı. Öğle yemeğinde et döner, pilav ve ayran verildiği öğrenildi. - TOKAT

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YEMEKTEN ETKİLENEN 50 HASTANE PERSONELİ ACİLE BAŞVURDU YEMEKTEN ETKİLENEN 50 HASTANE PERSONELİ ACİLE BAŞVURDU Hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı (2) Hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı (2) Tokat 3. sayfa haberleri... Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi Tokat 3. sayfa haberleri... Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Araştırma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi - Son Dakika
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