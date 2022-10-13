Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erbaa ilçe merkezinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası B.D. (60) bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu - Son Dakika

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