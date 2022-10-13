Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu - Son Dakika
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Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu

13.10.2022 15:30
Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu

Tokat haber... Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası ekiplerin çalışması sonucu bir tarlada bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası ekiplerin çalışması sonucu bir tarlada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erbaa ilçe merkezinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası B.D. (60) bulunması için çalışma başlatıldı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan drone destekli arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıs Karayaka Beldesi'ne 3 km mesafede tarla içerisinde bulundu.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan B.D.'nin, kontrol amaçlı Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu - Son Dakika

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