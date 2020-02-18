Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu - Son Dakika

Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu

7 saat önce

5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nı ezbere okuduTOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden Eymen Azat Sırkıntı(5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden Eymen Azat Sırkıntı(5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halk günün toplantılarını sürdürdü. Belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde Başkan Eroğlu, yardımcıları ile birlikte vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Başkan Eroğlu'nu ana sınıfı öğrencisi Eymen Azat, annesi Elmas Sırkıntı ile ziyaret etti. Ziyarette Eymen Azat Sırkıntı Başkan Eroğlu'na İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Toplantıda bulunanlar ise küçük Eymen'i alkışladı.

Başkan Eyüp Eroğlu, "Halk Günümüzde bizleri ziyaret ederek, kendine hayran bırakan minik yavrumuza Rabbim hayırlı, başarılı uzun ömürler ihsan etsin" dedi.

Başkan Eroğlu ziyaret sonunda ise Eymen'e çeşitli hediyeler verdi.

Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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