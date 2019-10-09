Son Dakika Haberleri: Tokat 5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor
Son Dakika Güncel Tokat 5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

Tokat 5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

18 dakika önce

Tokat'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor.

Tokat'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor.

Kent merkezinde 6 yıldır lokanta işleten evli ve 4 çocuk babası olan işletme sahibi Kemal İspirli, işletmesini açtıktan kısa süre sonra aldığı kararla şehit ailelerine ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladı. İspirli ayrıca asker ve emniyet personeline de yüzde 10 indirim yaptı. İşletmesinin duvarına da, Bu iş yerinde şehit ailesine ücretsiz, TSK ve Emniyet Teşkilatına yüzde 10 indirim uygulanır yazısını astırdı.

İşletmelerinde bu uygulamayı 5 yıl önce başlattıklarını ifade eden Kemal İspirli, Bu uygulamaya Tokat'tan şehitlerimiz olması ve televizyonlarda gördüğümüz şehit haberlerinden esinlenerek başladık. Bizler yerimizde rahatken, çocuklarımız rahat uyurken birileri bedel ödüyor. Bizim yaptığımız tabii ki çok küçük bir şey. Biz de onlar için bir kampanya başlattık. Onların yanında her daim olduğumuzu, destek olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Şehit ailelerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Emniyet ve askeri personelimize de indirim sağlıyoruz dedi.

Vatandaşlar ise işletmenin uygulamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek teşekkür etti.

Tokat 5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
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