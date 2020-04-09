Son Dakika › Güncel › TOKAT 71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Son Dakika
TOKAT 71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
6 saat önce
71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu olduTOKAT'ta koronavirüse yakalanan Bektaş Çakmak (71), 8 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Bektaş Çakmak (71), 8 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde yaşayan Bektaş Çakmak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan yaşlı adamın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 8 gün süren tedavisinin ardından tekrar testi negatif çıkan Çakmak taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Bektaş Çakmak, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:51 Kaynak: DHA
Son Dakika İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı