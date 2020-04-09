TOKAT 71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Son Dakika

71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Bektaş Çakmak (71), 8 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde yaşayan Bektaş Çakmak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan yaşlı adamın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 8 gün süren tedavisinin ardından tekrar testi negatif çıkan Çakmak taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Bektaş Çakmak, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.