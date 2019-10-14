Tokat 9 yaşındaki mete, lösemiye yenik düştü

9 yaşındaki Mete, lösemiye yenik düştü

Tokat'ta ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy (9), yakalandığı genç lösemi sonucu yaşamını yitirdi.

Tokat'a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Mete Eyisoy'a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede genç lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 aydır tedavi gören ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Memleketi Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi, bugün Ali Paşa Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye talihsiz çocuğun babası Bayram Eyisoy, akrabaları ve vatandaşları katıldı.