Tokat'a 36 doktor ataması yapıldı - Son Dakika
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Tokat'a 36 doktor ataması yapıldı

24.02.2022 16:31
Tokat'a 36 doktor ataması yapıldı

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, kente 36 doktor atandığını bildirdi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, kente 36 doktor atandığını bildirdi.

Nergiz, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Tokat'a da doktor atamalarının yapıldığına işaret eden Nergiz, "İlimiz adına büyük hekim eksikliklerimiz tamamlandı. 22 uzman, 14 pratisyen hekim olmak üzere 36 hekim, 103. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü münhal kadrolarında ilimize tanımlanmıştır. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Tokat Milletvekillerimiz Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan'a teşekkür eder, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'a 36 doktor ataması yapıldı - Son Dakika


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