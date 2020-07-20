Tokat'a 8 semt sahası yapılıyor - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte 8 semt sahasının yapılacağını söyledi.

Eroğlu, Erenler Mahallesinde çalışması yeni başlayan semt sahası inşaatını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 8 semt sahası için anlaşma sağlandığını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Eroğlu, "Şehrimizin sekiz ayrı noktasına sentetik çim saha yapımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve belediyemizin yaptığı anlaşma neticesinde imalatlara ve çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi de Erenler Mahallemiz. Mahallemizin 100. Yıl İlköğretim Okulunun alt kısımında bulunan bu alanda temel kazı çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Yapımına başlanan sahanın hem mahalle için hem de mahalledeki çocuklar için önemine işaret eden Eroğlu, "Bu sekiz sentetik çim sahamız şehrimizin değişik bölgelerinde yapılması planlanan çalışmalar. Eylül sonu gibi yani üç aylık bir süreç içerisinde bu çalışmaların bitirilmesini arzu ediyoruz." dedi.