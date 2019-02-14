Son Dakika Haberleri: Tokat'a Hanımeli Değiyor

Tokat'a Hanımeli Değiyor

2 saat önce

Tokat'ta mahallelerde düzenlenen ev toplantılarına katılan Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin amacına uygun olarak hedeflerine ulaştıklarına dikkat çekerek, "Tokat'a hanımeli değiyor" dedi.

Tokat'a Hanımeli Değiyor, System.String[]
Tokat'ta mahallelerde düzenlenen ev toplantılarına katılan Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin amacına uygun olarak hedeflerine ulaştıklarına dikkat çekerek, "Tokat'a hanımeli değiyor" dedi.

Tokatlı hanımların birçok alanda aktif olarak yer alması için bugüne dek 4 adet Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi, Mahalle Konakları ve Bilgi Evleri hizmete açılmıştı. Tokat'ta düzenlenen bir mahalle buluşmasında açılışı yapılan bu mekanlara dikkat çeken Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimize önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyeceğiz. Hanımeli merkezlerimizde sadece meslek edindirme kursları verilmiyor, aynı zamanda istihdama yönelik iş kadınlarımızın kendi işyerlerini açmalarına yönelik gerekli destekte sağlanıyor. Bin yıllık devlet geleneğimizde, kurduğumuz imparatorluklarda ve tarihimizdeki şanlı 16 devletimizde analar ve bacılar, kadim kültürümüzün en önemli parçasıdır. Görev bölümlerinde kadınlar, devletin vakıflar yönetimlerini yapmış, el emeği tezgahlarının üretim mekanizmasında yer almıştır. Günümüze kadar gelen vakıflar ve darülacezeler kadınlar tarafından yönetilmiştir. İşte bu kadim kültürümüzü, günümüzün koşullarına uygun olarak Hanımelleri eliyle devam ettiriyoruz. Tokat'a hanımeli değiyor" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

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