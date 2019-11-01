Son Dakika Haberleri: Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı
Son Dakika Güncel Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı

Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı

6 saat önce

Tokat ve Reşadiye'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı, System.String[]

Tokat ve Reşadiye'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.


Tokat'ta kent merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Topçam Yaylası ile Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı Beldeleri ile Çınarcık köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte Topçam Yaylasına çıkan vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu. Reşadiyeli vatandaşlar ise yılın ilk yağışını kartopu oynayarak ve özçekim yaparak karşıladı. - TOKAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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