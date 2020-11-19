Tokat'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Tokat'a mevsimin ilk karı yağdı
19.11.2020 13:38
Tokat'a mevsimin ilk karı yağdı Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Tokat'a mevsimin ilk karı yağdı
TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Tokat'ta günün ilk ışıkları ile birlikte yaylalarda yaşayanlar beyaz örtü ile karşılaştı. Reşadiye ilçesine bağlı Halaçlı köyü ile Başçiftlik ilçesine yılın ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu. Başçiftlik kayak merkezi de karla kaplandı. Kar yağışı sezona erken başlamak isteyen kayakçıları sevindirdi.
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