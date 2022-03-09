Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

09.03.2022 17:17
Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. G.Y. (66) idaresindeki 60 ABA758 plakalı minibüs yolun karlı olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs sünücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Ş.Y. (62), H.B (76), H.B. (79) isimli şahıslar yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazaya ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Tokat'ta 'Ailemiz, İlk Okulumuz' etkinliği düzenlendi Tokat'ta 'Ailemiz, İlk Okulumuz' etkinliği düzenlendi

Karataş, Minibüs, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement