Tokat'a Şehit Ateşi Düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.



Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yakınları, acı haberle gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesini, yarın Zile'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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