Son Dakika Haberleri: Tokat'a Şehit Ateşi Düştü

Tokat'a Şehit Ateşi Düştü

41 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi. Kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22) şehit olurken, 20 asker ise yaralandı. Acı haber Tokat'ın Turhal ilçesinde Yavuz Selim Mahallesindeki baba evine ulaştı. Nurullah Gazi -Yüksel Uygun çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Yavuz Uygun'un şehadet haberini ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın törenle toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Silopi, Şırnak, Tokat, Güncel
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