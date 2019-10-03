Tokat'a şehit ateşi düştü

Operasyon yolunda şehit oldu

TOKAT - Hatay'da Amanos Dağı'nın yüksek kesimlerinde operasyona giderken devrilen araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Kasabasındaki baba ocağına ulaştırıldı.

Hatay'da Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan Çerçikaya mevkiinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan araç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan 2'si ağır toplamda 7 asker yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Evli olduğu bilgisine ulaşılan Şehit Seçkin'in Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk tarafından ulaştırılırken, şehit evine Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Seçkin'in yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.