Tokat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Tokat'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.

Tokat'a şehit ateşi düştü, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde oturan ailesine ulaştı. Emine ve Mehmet Karaca çiftinin 6 çocuğunun 4'üncüsü olan şehidin acı haberini Almus Kaymakamı Emre Çifci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ve Almus Belediye Başkanı Özer ailesine iletti. Acı haberi alan şehidin anne-babası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın, 4 ay önce Nagihan Tuna Karaca ile evlendiği ve görev yeri olan Van'da eşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Karaca'nın cenazesinin defin tarihi ise yarın belirlenecek.


Jandarma, Tokat, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
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