Tokat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Tokat'a şehit ateşi düştü

13.06.2022 15:28
Tokat'a şehit ateşi düştü

Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu. Gök'ün şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde oturan ailesine ulaştı. Zarife ve Zühtü Gök çiftinin 5 çocuğunun üçüncüsü ve bekar olan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi yarın köyde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.


Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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